النجار وعمرو جمال يحققان مراكز متقدمة ببطولة الفرسان الدولية في أبو ظبي

حقق الفارس الدولي محمد النجار المركز الثامن في ارتفاع الجائزة الكبري 155 سم في بطولة الفرسان الدوليه فئه الثلاث نجوم بابوظبي - الامارات علي الجواد ماليبو .

كما تمكن الفارس الدولي عمرو جمال من الفوز بالمركز الثاني في ارتفاع ال 145 سم في منافسات البطولة ذاتها.

واثنى مجلس ادارة الاتحاد المصري للفروسية على أداء الثنائي المشرف خلال المنافسات.

على صعيد متصل حقق الفارس المصرى محمد طاهر زيادة إنجازا تاريخيا لمصر لم يتحقق من قبل فى منافسات قفز الموانع ، بالفوز بالميدالية الفضية فى منافسات الفرق فى بطولة دورى لونجين العالمى للفروسية " جلوبال تور" فئة الخمس نجوم التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار ثلاثة أيام والتى أسدل عليها الستار مساء السبت الماضي، بمشاركة أفضل 50 فرسا على مستوى العالم .

خاض محمد طاهر زيادة الشهير بمودا منافسات البطولة ، مصمما على تحقيق إنجازا تاريخيا له خارج الحدود المصرية ، فى ظل التجاهل التام للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الفروسية له ، حيث حصل على المركز الرابع بالفرسة كاتيه فى اليوم الأول للمنافسات ، وشارك فى اليوم الثانى فى منافسات الفرق والتى شارك فيها أفضل 50 فارسا على مستوى العالم مثلوا 14 فريقا خاضوا المباراة على شوطين ، واستطاع فيها مودا الفوز بدون نقاط جزاء فى الشوط الأول أو الدورة الأولى ، فى الوقت الذى ارتكب زميله اليابانى مايك كاواى الذى شارك معه فى الفريق والذى يتكون من فارسين أربع نقاط جزاء ، وفى الشوط الثانى تمكن مودا من الفوز بدون نقاط جزاء بنفس الحصان الذى شارك به فى الدورة الأولى ، ونجحت زميلته السويدية فى الفريق نادية بيتر شناينر فى اجتياز الموانع بدون أخطاء ، ليحصل فريق محمد طاهر زيادة على المركز الثانى بزمن قدره 138.64 ، بفارق أقل من ثانيتين عن الفريق الفائز بالمركز الأول .