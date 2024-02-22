الفروسية يُعلن تنظيم دورتين بتواجد خبير إنجليزي

أعلن اتحاد الفروسية تنظيم دورتين تدريبيتين بقيادة الفارس العالمي وأحد رموز الفروسيه في العالم، الإنجليزي " مايكل ويتيكر " الذي شارك في 5 دورات أولمبية " و 24 بطولة كأس عالم " و 14 بطولة كأس أوروبا " و 5 بطولات ألعاب فروسية.





كما حصل أيضا على ميدالية فضية أولمبية ، و 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية ببطولة أوروبا ، ميدالية فضية و 2 برونزية في كأس العالم و ميدالية برونزية في بطولة ألعاب الفروسية.

وجاءت مواعيد الدورات التدريبية على النحو التالي..

- الدورة الأولى : 29 فبراير و 1 مارس .

- الدورة الثانية : 2 و 3 مارس.



ومن المقرر أن تقام على أرض نادي الفروسية بالجزيرة.