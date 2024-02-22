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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفروسية يُعلن تنظيم دورتين بتواجد خبير إنجليزي

الفروسية المصرية
الفروسية المصرية

أعلن اتحاد الفروسية تنظيم دورتين تدريبيتين بقيادة الفارس العالمي وأحد رموز الفروسيه في العالم، الإنجليزي " مايكل ويتيكر " الذي شارك في 5 دورات أولمبية " و 24 بطولة كأس عالم " و 14 بطولة كأس أوروبا " و 5 بطولات ألعاب فروسية. 
 

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كما حصل أيضا على ميدالية فضية أولمبية ، و 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية ببطولة أوروبا ، ميدالية فضية و 2 برونزية في كأس العالم و ميدالية برونزية في بطولة ألعاب الفروسية. 
وجاءت مواعيد الدورات التدريبية على النحو التالي..
- الدورة الأولى : 29 فبراير و 1 مارس .
- الدورة الثانية : 2 و 3 مارس.

 ومن المقرر أن تقام على أرض نادي الفروسية بالجزيرة.

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