غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء البيطريين وبدء الفرز

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية وبدء فرز الأصوات.

وقال الدكتور ناجي سلام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية لم تسجل مشاكل تعوق العملية الانتخابية، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل مثالي وسط تنافس شريف.

وأكد سلام، أن الأطباء البيطريين قدموا شكل حضارى للانتخابات وسادت روح المودة بين المتنافسين والناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.