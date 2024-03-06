الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء البيطريين وبدء الفرز

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية وبدء فرز الأصوات. 

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استمرار توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفى

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فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

وقال الدكتور ناجي سلام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية لم تسجل مشاكل تعوق العملية الانتخابية، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل مثالي وسط تنافس شريف. 

 

وأكد سلام، أن الأطباء البيطريين قدموا شكل حضارى للانتخابات وسادت روح المودة بين المتنافسين والناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

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