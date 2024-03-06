استمرار توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفى

شهدت لجان انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام والتجديد النصفي على مستوى الجمهورية، استمرار توافد الناخبين للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.

قال الدكتور ناجي سلام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية لم تسجل مشاكل تعوق العملية الانتخابية، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل مثالي وسط تنافس شريف، مؤكدا أن الأطباء البيطريين قدموا شكل حضارى للانتخابات وسادت روح المودة بين المتنافسين والناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار سلام، إلى أن الإقبال على لجان التصويت على مستوى الجمهورية متوسط، وستستمر عمليا التصويت حتى السادسة مساء.