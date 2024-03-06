الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفى

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت لجان انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام والتجديد النصفي على مستوى الجمهورية، استمرار توافد الناخبين للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.

txt

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

txt

بيان هام للجنة العليا لانتخابات الأطباء البيطريين

قال الدكتور ناجي سلام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية لم تسجل مشاكل تعوق العملية الانتخابية، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل مثالي وسط تنافس شريف، مؤكدا أن الأطباء البيطريين قدموا شكل حضارى للانتخابات وسادت روح المودة بين المتنافسين والناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

 

وأشار سلام، إلى أن الإقبال على لجان التصويت على مستوى الجمهورية متوسط، وستستمر عمليا التصويت حتى السادسة مساء.

مواد متعلقة

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

علي الحجار يكشف موعد ومكان أولى حفلات “100 سنة غنا”

الثلاثاء.. بدء الاحتفال بمولد السيدة زينب رضى الله عنها

بالألم المكتوم والقلوب الصابرة يواجهن السرطان

الأكسجين... ثورة طبية أفسدتها السوشيال ميديا!!

فى حوار جرىء.. الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين يكشف أسرار عالم التشريح

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

أستاذ علاقات دولية: زيارة مسؤولين دوليين لمعبر رفح تؤكد دور مصر في استقرار المنطقة
الجريدة الورقية