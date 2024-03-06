سباحات الصيد تحرزن المراكز الأولى ببطولة الجيزة الشتوية

حصد فريق السباحة بنادي الصيد المصري مراكز متميزة في بطولة الجيزة الشتوية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 8 مارس 2024 بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي وأسفرت نتائج مرحلتي 12 ، 13 سنة أولاد وبنات في اليوم الثالث عن الاتى:



توج فريق السباحات المكون من جودي شريف, فريدة أمير, نور محمود علوانى , فريدة محمد بالمركز الاول والميدالية الذهبية في سباق 4 * 100م تتابع حرة لمرحلة 12 سنة.



وحصل فريق السباحات المكون من لارا طارق, فرح الشاذلي , رودينا خالد, رودينا كريم على المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق 4 * 100م تتابع حرة لمرحلة 13 سنة.



وحققت السباحة فريدة أمير إبراهيم المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق 50م ظهر مرحلة 12 سنة.

وحصدت السباحة لارا طارق عبد المحسن المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق 50م ظهر لمرحلة 13 سنة.



وفازت السباحة هبة عمرو على أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1500م حرة مرحلة 13 سنة.



وحصلت السباحة رودينا كريم أشرف على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50م ظهر لمرحلة 13 سنة.