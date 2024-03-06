إزالة سور فيلا غادة عادل بعد بلاغ إحدى الجيران فى أكتوبر

أصدر جهاز مدينة أكتوبر، قرارا بإزالة سور فيلا الممثلة غادة عادل التي تقع داخل كمبوند شهير بمنطقة السادس من أكتوبر، والذى يعد أساس الأزمة مع إحدى جيرانها.

وكانت إحدى السيدات حررت محضرا بقسم شرطة أكتوبر، تتهم فيه الممثلة غادة عادل بالتعدى عليها بالسب والقذف وتهديدها، وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق فيه.



وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلة غادة عادل، والتى قامت ببناء سور فى المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون، ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسؤولين بجهاز 6 أكتوبر، ليصدر قرار بإزالة السور المخالف، وسيتم تحديد موعد لتنفيذ قرار الإزالة.

وفى سياق آخر.. طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل الكوميديا العائلى "لانش بوكس" بطولة النجمة غادة عادل، وحصلت شبكة قناة النهار على عرض حلقات المسلسل حصريا عبر شاشتها طوال الشهر المبارك.

ويضم مسلسل “لانش بوكس” كل من الفنانة غادة عادل، جميلة عوض والفنانة الشابة فدوى عابد ليعرض فى رمضان 2024، وهو العمل المستوحى أحداثه من مسلسل "Good Girls" الأمريكي، ومكون من 30 حلقة، تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.