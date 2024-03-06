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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. حسن الرداد يكشف تفاصيل شخصيته في "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف النجم حسن الرداد، خلال تصريحاته الأخيرة عن شخصيته فى مسلسل محارب، قائلًا: "كُتب بشكل جيد يتناسب مع طبيعة الشارع المصري، والدراما المصرية، مؤكداً أن المشاركين في العمل اختيروا بشكل يتوافق مع سير العمل.

حسن الرداد 

عبر حسن الرداد، عن حبه لشخصية محارب، معلقاً: "أنا حاببها جدًا، وهي شخصية مختلفة عن الأدوار اللي جسدتها من قبل، والشخصية تعبر عن مواطن بسيط، وأنا حابب فكرة البساطة لإن ده معناه أن طلباته في الحياة مش كبيرة".

تفاصيل مسلسل"محارب"

أضاف حسن الرداد فى حديثه، بأنه أصبح هناك اقتران في الدراما المصرية بأن المواطن البسيط في المناطق الشعبية، له ميول عدوانية "بلطجي"، موضحاً: "لكننا في مسلسل محارب بنقدم نموذج لمواطن مش بيعتدي على حد، وحلمه بسيط بيحاول يوصله في الحياة، وفاهم إن الأسره هي أهم شيء، ولكن ظروف الحياة مش بتمشي على هوا أحد الأشخاص، بجانب أن في شخصيات فرعية في المسلسل تتداخل في الموضوع وكل ده بيأثر على الرحلة بتاعته".

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