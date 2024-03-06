رمضان 2024.. أغنية "وحد الواحد" لمسلسل حق عرب تشعل السوشيال ميديا

حصدت أغنية "وحد الواحد" من مسلسل “حق عرب"، الذي يشارك من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني المقبل 2024، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها الساعات القليلة الماضية.

الأغنية تحمل اسم "وحد الواحد" غناء وتوزيع ميدو جاد، وتبدأ بجملة لشخصية عرب السويركي التي يقدمها أحمد العوضي في المسلسل، وتقول الجملة: "أنا عمري ما استقويت على ضعيف ولا ظلمت حد، أنا طول عمري بطولي".

من ناحية أخري، روّج أحمد العوضي للأغنية، من خلال منشور، شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" تضمن الأغنية، وعلّق عليها قائلا: "أغنية وحد الواحد طرش من مسلسل حق عرب"، وتضمّنت الأغنية مجموعة من المشاهد من داخل العمل لشخصية عرب السويركى التى يقدمها العوضي.

أبطال مسلسل "حق عرب"

ومسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.