انعقاد 90 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات

أقيم 90 درسًا من الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣٢) مسجدا، منها مسجد الإيمان، ومسجد الصديق.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد العلي العظيم، ومسجد المدينة الجامع.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، أقيم الدرس المنهجي بمسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد الحاج عبد العال، ومسجد الرضوان.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد سيدي علي الغيطي، ومسجد الغنايمة.



وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد البرهامي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد الشهداء، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٥) مساجد، منها: مسجد الفاروق، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (١٠) مساجد، منها: مسجد البحري الجديد، ومسجد المصطفى.

وفي مديرية أوقاف المنيا، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٢) مسجد، مسجد ابو بكر الصديق، ومسجد قباء.

وفي مديرية أوقاف مطروح، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أحد، ومسجد الأقصى.

وفي مديرية أوقاف الغربية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد الوحدة، ومسجد الأربعين.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد النصر، ومسجد الشرقي.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الهداية، ومسجد الشناوي القبلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الرحمة، ومسجد البقلي.