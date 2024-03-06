فقره تأهيليه على هامش مران الزمالك

استعدادا لنهائي كأس مصر

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقام الجهاز الفني للفريق بالنزول بالحمل البدني للاعبين، وفقاً للمعدلات البدنية للاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة هذة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.