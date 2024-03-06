وكيل صحة قنا يناقش لائحة تشغيل المنشئات الصحية

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، إجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة لمناقشة اللائحة الأساسية لتشغيل المنشئات الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وذلك في حضور محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا، و حمدي غلاب مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد أن الإجتماع تناول تفعيل القرار الوزاري رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الذي أصدره الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والذي يعرض تفاصيل اللائحة الأساسية لتشغيل المنشئات الصحية بالمحافظة.

وأشار بدران إلي أن القرار تضمن القواعد المنظمة للعمل بالمنشئات الصحية ومناقشة لتحديثات الجديدة والتي ستدعم تحسين ميزانية الدولة للقطاع الصحي وبدوره يدعم التطوير اللازم للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضاف بدران أن اللائحة تدعم خلق مزايا جديدة للفرق الطبية المختلفة والتي تعود بالنفع علي تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين وتوفر خدمات العلاج علي نفقة الدولة والإنتهاء من قوائم الإنتظار بالمحافظة.

وأشار وكيل صحة قنا خلال الإجتماع إلي أن اللائحة الجديدة سوف يكون لها مردود إيجابي علي رفع كفاءة علي رفع كفاءة الفرق الطبية من خلال تبادل الخبرات العلمية بين الفرق الطبية.

موضحاً أن اللائحة تضم خدمات الرعاية الصحية الأولية، خدمات تنظيم الأسرة والتغطية الصحية لجميع المواطنين من خلال منشئات الرعاية الصحية بالمحافظة.