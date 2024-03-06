براءة محمد رمضان من تهمة "ترويج أخبار كاذبة"

برأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر والشيخ زايد، اليوم الأربعاء، الفنان محمد رمضان، بعد اتهامه بـ«ترويج أخبار كاذبة» ضد أحد البنوك الشهيرة، وقبلت معارضته على حكم حبسه عامًا.

براءة الفنان محمد رمضان من تهمة "ترويج أخبار كاذبة"

وتعود القضية إلى مقطع فيديو بثه رمضان قبل ما يزيد على عامين، عبر موقع «إنستجرام»، قال فيه: إنه «استيقظ على اتصال هاتفي من موظف بأحد البنوك، يخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة لدى البنك».،

وفي وقت سابق اقام الطيار أشرف أبواليسر ، دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به، بسبب قيام وزارة الطيران المدني التي يعمل بها بسحب ترخيص العمل الممنوح له، بعد سماحه لمحمد رمضان بدخول مقصورة القيادة في الطائرة أثناء إحدى الرحلات الجوية.

وانتهت الدعوى إلى تغريم رمضان 6 ملايين جنيه ، على سبيل التعويض، وتوفي الطيار في شهر أبريل 2021 نتيجة وعكة صحية بعد أسابيع من صدور حكم التعويض لصالحه.