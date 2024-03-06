الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

"طبلية عشماوي" تنتظر ربة منزل ونجلها لاتهامهما بقتل سيدة في قليوب

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة،  أوراق ربة منزل ونجلها «حداد» لاتهامهما بقتل سيدة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

طبلية عشماوي ..تنتظر ربة منزل ونجلها لاتهامهما بقتل سيدة في قليوب 

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية المتهمين «نورة. م. ع» 39 سنة ربة منزل، و«كامل. ع. ك» 19 سنة حداد، ومتهمة ثالثة «حدث» إلى محكمة الجنايات لأنهم قتلوا المجني عليها «ن. ع. ح» عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت بتلك الجناية جنحة أخرى وهي السرقة بأن قام المتهمون بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجني عليها .

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطعة من القماش ممزوجة بالمياه وحبال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

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