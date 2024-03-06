وكيل تعليم قنا يشهد احتفالية مدرسة السيدة زينب بعيد قنا القومى

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء، احتفالية مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمناسبة عيد قنا القومى وحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية ووفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية وأحمد سليمان مدير ادارة التعليم الثانوي بالمديرية وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية وعدد من القيادات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس.

بدأت فاعليات الاحتفالية خلال طابور الصباح بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم واتسمت فقرات الحفل بالتنوع ما بين الغنائية الفردية والجماعية والقصائد الشعرية والاستعراضات الفنية وفقرات تمثيلية عن عيد قنا القومى والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك نالت قبول واستحسان جميع الحضور.

أكد السيد على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم بشكل فعال في جذب الطالبات للمدرسة وتنمية مواهبهن وصقلها وتوجيهها على النحو الصحيح مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى أبنائنا الطلاب، وتدفعهم إلى التميز، وتحفزهم على الإبداع، وتساهم فى اكتشاف وصقل المواهب الفنية والرياضية والثقافية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لكل القيادات التعليمية ولإدارة المدرسة بقيادة عبير حمدى راشد مديرة المدرسة والمعلمين المشرفين على فقرات الحفل، والطالبات المشاركات فى الحفل، لافتاً إلى أن هذا الجهد لم يظهر بهذه الصورة المشرفة هباء وإنما كان وراءه مجهود كبير وتدريب متواصل، متمنياً للجميع دوام التوفيق.

كما تخلل الحفل تكريم عدداً من معلمى مدرسة السيدة زينب لبلوغهم السن القانونى للمعاش تقديراً لما بذلوه من جهد وعطاء خلال فترة عملهم متمنين لهم دوام الصحة والتوفيق .