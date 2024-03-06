تعرف على قائمة مصابي النصر السعودي

يتعرض النصر السعودي الى انحدار فى المستوى العام للفريق خلال الفترة الاخيرة، من تلقي بعض الهزائم وتراجع للاداء والمستوى الفني، مما يجعل الجماهير غير راضية عن الوضع الحالى الذى وصل اليه العالمى.



قائمة مصابي النصر السعودي

وتأكد غياب سلطان الغنام وعزيز بيهيتش عن الملاعب للإصابة، خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، بعد إصابة الثنائي في مباراة العين الإماراتي، التي شهدت خسارة النصر بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد.



وانضم سلطان الغنام وعزيز بيهيتش، إلى قائمة مصابي النصر، بعد راغد النجار ووليد عبد الله وعبد الرحمن غريب، وكذلك الهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.



كشف سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، عن مشادة وقعت خلال مباراة النصر ضد العين، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023.



وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خسارة قاسية من العين، بهدف دون مقابل، أمس الإثنين، على إستاد هزاع بن زايد، بالبطولة الآسيوية.



وأشار سعد آل مغني، إلى نشوب مشادة وأحداث شغب حديث من قبل أداريي النصر تجاه موظف "بنغالي" يعمل بنادي العين الإماراتي.



وكتب العضو الذهبي السابق بنادي النصر: "أربعة أشخاص من إداري نادي النصر، اعتدوا بالضرب على بنقالي موظف في نادي العين بعد نهاية المباراة مباشرة".



وأضاف سعد آل مغني عن الموظف بنادي العين: "المسكين أغمى عليه وأعتقد وضعه مش زين وتاخرت بعثه النصر في المغادره لمدة ساعتين".



وتابع: "والله عيب، رايح تلعب ولا تفرد عضلاتك على بنقالي، شكرًا إدارة العين على عدم التصعيد".



من جهة أخرى، أوضح سعد آل مغني أن أسباب هزيمة النصر أمام فريق العين الإماراتي، تعود إلى مدرب الهلال خورخي خيسوس: "خيسوس الداهية، كشف المستوى الحقيقي لرونالدو ورفاقه".