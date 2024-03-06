إطلاق اسماء شهداء ورموز الوطن على بعض مدارس وميادين القاهرة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة تقديرًا لما قدموه فى خدمة الوطن وهم اسم اللواء الراحل محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر السابق على احد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى بحى مصر القديمة، واسم الراحلة د.عبلة الكحلاوى على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبرى طه حسين بحى المقطم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة ، ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.

إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة تقديرًا لما قدموه فى خدمة الوطن

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عبدالرحمن على الشناوى، على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق ، والبطل الشهيد محمد جمال محمد على، على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحى حلوان ، والبطل الشهيد بيشوى شهدى عبد المسيح، على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحى المرج ، والبطل الشهيد أحمد فراج عبد الصبور، على شارع عزبة الوالدة العمومى بحى حلوان.

يذكر أن د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قاموا بتوزيع ٣ آلاف كرتونة تحوى السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على قاطنى حى الأسمرات بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومحافظة القاهرة، وإحدى منظمات المجتمع المدنى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، حيث قدمت الدولة المصرية نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.