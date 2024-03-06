الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن إسقاط أول قنبلة AASM Hammer "مستحيلة الاعتراض"

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أول قنبلة AASM Hammer فرنسية في ثالث إطلاق لها في أوكرانيا، بعد تأكيد فرنسا استحالة إسقاطها.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الروسية اسقطت كذلك 9 صواريخ HIMARS أمريكية صعبة الاعتراض، و135 مسيرة أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة.

قنبلة AASM Hammer من تصميم وصناعة Safran Electronics & Defense الفرنسية، ووزنها 250 كغ ومداها أكثر من 70 كم وتلقى من الطائرات الهجومية أو القاذفات، حيث لا تزال لدى قوات كييف مقاتلات "سو-27" قادرة على حملها.

 

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن قنبلة AASM Hammer تستخدمها جيوش فرنسا والهند ومصر والمغرب. 

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