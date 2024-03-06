الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء وضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

ومن المقرر أن تقام سهرة من سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وذلك في الثامنة مساء السبت 9 مارس علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج حفل وهابيات في الأوبرا

يتضمن البرنامج باقة من أعمال النهر الخالد منها خايف اقول اللي في قلبي ، ايه انكتب لي ، انشودة الفن ، اه لو تعرف، تهجرني بحكاية ، مر بى ، امتى الزمان ، سهرت ، يا قلبي يا خالي ، كل ده كان ليه ، فاتت جنبنا ، موسيقى نبتدى منين الحكاية وغيرها .. اداء احمد عبد الكريم ، حنان عصام وأحمد عفت.

ياتى الحفل بالتزامن مع فتح متحفى محمد عبد الوهاب والالات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الاجيال والذى يستمر لمدة 6 ايام اعتبارا من السبت 9 وحتى الخميس 14 مارس يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.