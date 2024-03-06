" إنرشيا " تخطط لتسليم 700 وحدة خلال العام الجارى

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية أن الشركة تستهدف تسليم 700 وحدة في مشروعاتها المختلفة خلال العام الحالي منها 500 وحدة في مشروع "چيفيرا" بالساحل الشمالي، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها السوق العقارية المحلية، حيث يعد التسليم أولوية أولى لدى الشركة في مشروعاتها القائمة.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقدته الشركة لإستعراض استراتيجيتها خلال العام الجارى إن التطورات الاقتصادية والسوقية المتلاحقة تفرض على الشركات الجادة ذات الملاءة المالية القوية رفع معدلات التنفيذ في مشروعاتها، لافتًا إلى أن شركته خصصت 3 مليارات جنيه يتم ضخها في الإنشاءات خلال العام الحالي.

وشدد على أن التنفيذ المبرمج مع جودة المشاريع يعد جزء أساسي من استراتيجية عملها، فهو يحافظ على السمعة المتميزة لـ"إنرشيا" ومصداقيتها في السوق العقاري، مؤكدًا التركيز على التنفيذ بأعلى معدلات الجودة والحفاظ على مواعيد التسليم للعملاء، حيث تمتلك الشركة خطة عمل محددة وواضحة تتميز بالمرونة في مواجهة التغيرات السوقية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8.2 مليارات جنيه خلال العام الجاري بعد طرح وحدات جديدة في مشروعي Fifty7 وJoulz، وذلك في ضوء الطلب المتزايد من العملاء على الوحدات الجديدة في هذه المشروعات .

وأكد أن مشروع "چيفيرا" هو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.8 ملايين متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

وتابع أن الشركة بدأت في تسليم وحدات بمشروع "چيفيرا" للعملاء، وهو ما يأتي ضمن خطة تسليمات قوية تستكملها الشركة في المشروع خلال العام الجاري، وخاصة في ضوء ارتفاع معدلات التنفيذ وبأعلى معدلات الجودة في المشروع.

وقال إن مشروع "چيفيرا" المملوك للشركة سيتأثر إيجابًا بالطبع بتطوير مشروع رأس الحكمة، فمساحته الضخمة تضمن له التكامل مع المشروعات والمدن المحيطة، وتحقق لعملاءه الاستفادة من الخدمات الضخمة التي ستوفرها مدينة رأس الحكمة، حيث يبعد المشروع 23 كم فقط عن رأس الحكمة.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة مشروعات الشركة تبلغ 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع مما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم 6 منها، تتنوع بين السكني والتجاري في القاهرة والبحر الأحمر.