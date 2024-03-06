صلاح يعود للمشاركة في مران ليفربول الجماعي

شهد مران ليفربول اليوم مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز قبل مباراة سبارتا براج في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.



ويلتقي ليفربول مع سبارتا براج غدا الخميس في الساعة الثامنة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة.



وتغيب محمد صلاح عن مران ليفربول ومبارياته خلال الفترة الماضية، مشاركته أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم 17 فبراير الماضي.



لكن حدثت انتكاسة للاعب من جديد ولم يخوض آخر 4 مباريات أمام لوتون تاون، ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي بجانب نهائي كأس كاراباو ولقاء ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.



لكن شارك محمد صلاح اليوم في مران ليفربول الجماعي قبل ساعات من مباراة سبارتا براج، ما يؤكد أن تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

