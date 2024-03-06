البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتتكبد48.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء عن مكاسبها الصباحية وانهت التعاملات على تراجعات جماعية متأثرة بعمليات جني الأرباح السريعة للمؤسسات المحلية، وكذلك رفع اسعار الفائدة بنسبة 6%، مما كان له الأثر السلبي على البورصة.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 48.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.031.7تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوي 29743 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى7202 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب و العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 9.7 مليار جنيه.