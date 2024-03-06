الهيئه العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى

في إطار ما تشهده الهيئة العامة لميناء الأسكندرية مؤخراً من نشاط كبير على كافة الأصعدة والمجالات ومين بينهم مجال التعاون الدولي تنفيذا لتعليمات الفريق كامل الوزير – وزير النقل – وتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والكيانات الدولية للإستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون الإقتصادي واستقطاب الإستثمارات.

فقد قامت هيئة ميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين - رئيس مجلس الإدارة - واللواء بحري احمد حمدي - نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل – واللواء بحري هشام صفوت – نائب رئيس مجلس الإدارة لاستثمار - والسادة المختصين بالهيئة باستقبال وفداً صينيا رفيع المستوى برئاسة Yang Yi قنصل عام الصين بالإسكندرية وSu Jianguang رئيس مجلس إدارة ميناء تشينغداو الصيني.

كما ضم الوفد الصيني رؤساء مجالس إدارات كل من مجموعة شاندونغ الدولية للخدمات اللوجستية البرية والبحرية ، و شركة ميناء شاندونغ القابضة للإستثمارات و مجموعة موانئ شاندونغ الدولية للتجارة المحدودة ومجموعة موانئ شاندونغ لأعالي البحار. وفي هذا الصدد فقد تم عقد إجتماع موسع حيث تناولت المناقشات سبل تفعيل إتفاقية التآخي التي تم توقيعها في نوفمبر 2023 بين مينائي الأسكندرية وتشينغداو ومقترح ترقيتها إلى مذكرة تفاهم ؛ كما تضمنت المناقشات توضيح مقومات ودور ورؤية ميناء الأسكندرية حيث تم التركيز على إستراتيجية ميناء الأسكندرية للتحول إلى ميناء ذكي أخضر بالتوازي مع الحركة التطويرية والتوسعية في المشروعات الإستثمارية المختلفة الجارية والمخطط تنفيذها في الهيئة وذلك مع الحرص على توفير كافة الخدمات اللوجيستية المرتبطة بسلاسل الإمداد ومن أبرزها توافر منظومة متطورة ومتكاملة للنقل متعدد الوسائط من نقل بري ونهري وسكة الحديد.

كما شملت المناقشات سبل تعزيز التعاون في المشروعات الإستثمارية وبناء القدرات وتدعيم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وميكنة المحطات وفقا لأعلى المستويات التكنولوجية وسبل نقل تكنولوجيا الموانئ الذكية والخضراء وإستقطاب الخطوط الملاحية العالمية. هذا وقد شملت الزيارة تفقد متحف الميناء ومحطة الركاب البحرية والأرصفة البحرية التجارية وزيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الأسكندرية لمحطات الحاويات الدولية حيث أشاد الوفد ب مدى التطور الذي يشهده مينائي الأسكندرية والدخيلة على كافة الأصعدة والتي يتم العمل بها بالتوازي وبإحترافية شديدة في أداء الأعمال ودورة التشغيل والتخطيط الجيد لتحقيق الرؤية المستقبلية بما يجعل من ميناء الأسكندرية الكبير محور إقتصادي وتجاري عالمي .



