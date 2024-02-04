ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة 142 ألف طن

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مساء السبت الموافق 3 فبراير 2024 سفينة الحاويات العملاقة T.ROOSEVELT توكيل CMA CGM والتي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة ميناء الإسكندرية حيث تم استقبالها على رصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تم إفتتاحها بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023.

يذكر أن ميناء الإسكندرية كان قد استقبل منذ أقل من شهر السفينة NEVADAوالتي كانت تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى ذلك الوقت إلا أنه وفي إطار استكمال سلسلة الإنجازات فقد نجحت ميناء الإسكندرية اليوم في استقبال السفينة T.ROOSEVELT برقم التسجيل IMO 9780873 والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى تاريخه.

ويصل طول السفينة T.ROOSEVELT والتي ترفع العلم المالطي إلى 365.9 م بعرض 48.2 م وبغاطس يصل إلى حوالي 16م بحمولة كلية 142 ألف طن بطاقة 14,440 حاوية مكافئة وجارٍ حاليًا العمل على تفريغ حمولتها.

هذا وقد قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة T.ROOSEVELT الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة وعبورها من خلال المجرى الملاحي لقناة السويس في الأول من فبراير حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

خاصة أن هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول م1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنويًا بالإضافة إلى تكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20م تقريبًا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن فضلًا عما يتم إنشاؤه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية بميناء الدخيلة على أعلى مستوى طبقًا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلًا على تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

وفي هذا السياق فقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة T.ROOSEVELT وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء مالطا.