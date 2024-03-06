تحتل الدجاج مكانة خاصة بين الأطعمة الأساسية لأحتوائها على فوائد عديدة والمفلضه لدى الكبار والصغار لسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج بالفرن بالليمون والسماق بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع ومنظف)

- مرق دجاج : نصف كوب

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : ربع كوب

- سماق : ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الليمون : 1 حبة (مقطع أرباع)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون، والثوم، والسماق، والملح، والفلفل الأسود، والزعتر في طبق.

أضيفي الدجاج واتركي الطبق مغطى في الثلاجة لمدة ساعتين.

ضعي الدجاج مع التتبيلة في طبق الفرن، ووزعي مرق الدجاج وأرباع الليمون، وغطي الطبق بورق الأولمنيوم.

أدخلي الدجاج للفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة.

ارفعي ورق الأولمنيوم، وخففي حرارة الفرن لدرجة 170 مئوية، واتركيه لمدة 50 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

حمري وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة.