ريم مصطفى تبرز أنوثتها بظهر مكشوف

نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة من صورها عبر حسابها بالإنستجرام.

وبدت ريم مصطفى بإطلالة أنوثية مفعمة بنعومة الزهور، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الأوف شولدر، مزين بالزهور حول صدرها، مكشوف الظهر، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأسود، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، اتسم الفستان بشق مثير كشف عن أحد ساقيها.

وفضلت لم خصلاتها للوراء ذيل حصان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

ريم مصطفى

ريم مصطفى (25 ديسمبر 1986-)، ممثلة مصرية. خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى