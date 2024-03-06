بسبب مشادة.. سائق "توك توك" يفقد حياته على يد عامل في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة (سائق) بجوارمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى، و(عامل- مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

من ناحية أخرى، أصدرت جهات التحقيق بالقليوبية، قرارا بحبس تشكيل عصابى 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة من الطرق مكون من عاطلين، بدائرة مركز الخانكة، وبيعها لتجار الخردة، وجرى ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بعدما تعددت البلاغات من العديد من المواطنين، بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلا من على أحد الطرق في الخانكة ليلا.

أوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئي النية مالكي مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء وتولت النيابة التحقيق