بسبب إضراب مطار فرانكفورت.. مصر للطيران تلغي رحلتي سفر وعودة غدًا

أكدت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري في بيان لها أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الخميس 7 مارس 2024 ، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785 بخط سير القاهرة/ فرانكفورت، ورقم MS786 بخط سير فرانكفورت / القاهرة وذلك يوم الخميس 7 مارس 2024.

لذا يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.