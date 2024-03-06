الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بسبب إضراب مطار فرانكفورت.. مصر للطيران تلغي رحلتي سفر وعودة غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

أكدت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري في بيان لها أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الخميس 7 مارس 2024 ، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785 بخط سير القاهرة/ فرانكفورت، ورقم MS786 بخط سير فرانكفورت / القاهرة وذلك يوم الخميس 7 مارس 2024.

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بسبب إضراب مطار ميونيخ.. مصر للطيران تلغى رحلتي السفر والعودة

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تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة

 لذا يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات  المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com  أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران  أو الوكيل السياحي.

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