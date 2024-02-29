تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، أنه من منطلق حرص الشركة علي سلامة عملائها، فقد تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلي متنها 309 ركاب والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك وذلك لإنقاذ حياة راكبة تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.



وأضافت الشركة في بيان لها، أنه على الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة، وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها علي الطائرة.



وفور الوصول إلي مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم إنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.

وأقلعت الطائرة منذ قليل من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.