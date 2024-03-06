وكيل تعليم الغربية يتابع سير الدراسة بمدارس إدارة زفتى التعليمية

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة بإدارة زفتى التعليمية.

بدأت جولة المتابعة في مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وشهد تدريب الطلبة على التوعية بالمعاهد التكنولوجية، فيما بعد المرحلة الإعدادية، ومسئولي برنامج دعم التشغيل GIZ، بحضور الدكتور خالد قبيصي، مدير عام التعليم الإعدادي بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، والأستاذ عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، والدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية.

ثم استكمل وكيل الوزارة، المتابعة بالمدرسة، حيث وجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكداً على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها.

وقد وجه وكيل الوزارة خلال المتابعة بالإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة، ومواعيد بثها وإذاعتها، لاطلاع الطلاب عليها والاستفادة منها، لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج الدراسي.

كما وجه "حسن" بأهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار المعلمين الأكفاء المتميزين لجذب الطلاب لمجموعات الدعم، والإعلان عنها في أماكن واضحة لجميع الطلاب.

ثم توجه "حسن" إلى مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وشهد حصة لمادة الرياضيات، وأشاد بالمستوى العلمي والتحصيلي للطالبات، كما أشاد بالتفاعل الجيد بين الطالبات والمعلمين، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، كما أشاد بنظافة المدرسة، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكداً على عدم استخدام العقاب البدني نهائيا، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة، كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية.