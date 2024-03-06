رئيس بنك مصر: إقبال على بيع الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك إقبالا على بيع الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، موضحا: «البنوك هتبدأ تلبي طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع».

قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%

وأوضح «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، أمهل بنك مصر إمكانية طرح شهادة بفائدة سنوية 30%، و25%، و20%، على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى شهادات ربع سنوية وشهرية.

انخفاض معدلات التضخم

وأضاف أن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم، مواصلا: «هنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كدة عملناها فائدة متناقصة»، مشيرا إلى استمرارية الشهادات ذات فائدة الـ23.5%، وشهادات الـ19%، وتحديد وقت الفائدة على حسب رغبة.