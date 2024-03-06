الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس بنك مصر: إقبال على بيع الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف

سعر الدولار
سعر الدولار

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك إقبالا على بيع الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، موضحا: «البنوك هتبدأ تلبي طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع».  

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الدولار يتجاوز 50 جنيهًا بالسوق الرسمي

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الدولار يترقب قبيل خطاب باول وبتكوين تنتعش مجددًا

قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%

وأوضح «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، أمهل بنك مصر إمكانية طرح شهادة بفائدة سنوية 30%، و25%، و20%، على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى شهادات ربع سنوية وشهرية.

انخفاض معدلات التضخم

وأضاف أن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم، مواصلا: «هنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كدة عملناها فائدة متناقصة»، مشيرا إلى استمرارية الشهادات ذات فائدة الـ23.5%، وشهادات الـ19%، وتحديد وقت الفائدة على حسب رغبة.

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