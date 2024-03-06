الإنتهاء من تسليم الملعب الخماسي لمركز شباب ميت العطار بالقليوبية

انتهت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من إجراءات تسلم الملعب الخماسي لمركز شباب ميت العطار التابع لإدارة شباب بنها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزير الشباب والرياضة بالقليوبية.

وجه الصبروط بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية والمهندسة علا عبد اللطيف ومجلس إدارة المركز لإنهاء إجراءات التسليم الإبتدائي لملعب مركز شباب ميت العطار التابع لإدارة شباب بنها بوجود الشركه المنفذة ( شركه المدن) واستشارى وزارة الشباب والرياضة .

تم عمل إحلال وتجديد للملعب وشملت الأعمال تغيير النجيل الصناعى وتركيب سور حديد ورفع كفاءة أعمال الكهرباء وإعادة دهان السور المبانى وتم تسليم الملعب لإدارة المركز لتشغيله والمحافظة عليه واستغلاله فى زيادة إيرادات المركز الذاتية.

تسعى وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية والإنشائية بمرتكز الشباب مما يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمترددين