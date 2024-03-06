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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عقوبة بيلينجهام بعد مشادته مع حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بيلينجهام
بيلينجهام

كشف لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بعد أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

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طرد بيلينجهام في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. ماذا قال اللاعب للحكم؟

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حقيقة عودة بيلينجهام للمشاركة مع ريال مدريد


وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميستايا وتعرض اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام للطرد بعد اعتراضه الشديد على الحكم مانزانو لإطلاقه الصافرة قبل نهاية الهجمة التي أنتهت بوضع الكرة في الشباك.

وأكدت لجنة المسابقات إيقاف الإنجليزي بيلينجهام لمدة مباراتين بسبب عدم احترامه للحكم مانزاو، لكن ريال مدريد يريد الاستئناف لمحاولة تخفيف عقوبة الإنجليزي.

بتلك العقوبة سيغيب بيلينجهام عن مباراة سيلتا فيجو والتي ستجمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم 16 مارس في بامبلونا، ولقاء  أوساسونا.

وتابعت اللجنة أن الخطأ الواضح في تقرير الحكم أن نبرة اللاعب وموقفه وعدد المرات التي كرر فيها عبارة أنه هدف سخيف جعلته يتجاوز ترجمتها الحرفية، بمعنى أنه كان يقصد أن يقول شيء آخر لـ مانزانو. 
 

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