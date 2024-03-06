بابل للتنمية العمرانية تنظم حفلا لافتتاح مركز مبيعات بابل "Babel Sales Hub" (صور)

نظمت شركة بابل للتنمية العمرانية يوم الخميس 22 فبراير 2024 حفلا لافتتاح مركز مبيعات بابل Babel Sales Hub.

وتضمن الحفل عرضا للدرجات النارية وعرضا للخيول الراقصة وكذلك عدة عروض متنوعة منها عرضا للألعاب النارية، وكانت الدعوة عامة للجميع لحضور حفل الافتتاح.

وأسند مجلس إدارة شركة (K.B.N) سعادة الشيخ خليفة بن ناصر آل ثاني والمهندس / سعيد فتح الله حمزة (الشركة المالكة لمجتمع بابل العمراني) شركة بابل للتنمية العمرانية Babel Development , التى مقرها مدينة السادات ويرأس مجلس إدارتها أ / وسام سعيد حمزة، تطوير وإدارة أول وأكبر مجتمع عمراني في مدينة الذي يقام على مساحة 43 فدان و مجتمع بابل العمراني من تصميم وإشراف شركة وطن الهندسية المتخصصة في التصميمات العمرانية والمعمارية.

ويهدف مشروع مجتمع بابل العمراني إلى توفير تجربة سكنية آمنة عن طريق توفير جميع احتياجات الأسرة في مكان واحد دون الخروج لأماكن أخرى، وتوفير سبل المعيشة اللازمة والضرورية بشكل دوري وتوفير متطلبات السكان من خارج المجمع.



مجتمع بابل العمراني

ويتميز مجتمع بابل العمراني بموقعه المميز في مدينة السادات، حيث يقع في أحد أكثر الأماكن رقيًا وكثافة حركية في المنطقة الخامسة المجاورة للحى المتميز, قطعة 21، كما يقع أمام جامعة مدينة السادات على بعد دقيقتين من حي المال والأعمال والمستشفيات، وعلى بعد 3 دقائق من طريق مصر إسكندرية الصحراوي و 5 دقائق من المنطقة الصناعية، ويبعد 8 دقائق من جامعة مدينة السادات الجديدة.



وتبلغ مساحة المجتمع 180,000 متر مربع (43 فدان)، ويحتوي على العديد من المميزات والمواصفات الخاصة بالمجمع السكني، التي ستكون متاحة لكل ساكن.



ويتضمن مجتمع بابل العمراني شققًا سكنية بمساحة تبدأ من 120 متر مربع إلى 220 متر مربع، وفلل سكنية بمساحة تبدأ من 230 متر مربع إلى 655 متر مربع، كما يحتوي على ستريب مول على مساحة 12500 متر مربع، فندق على مساحة 5000 متر مربع، مبنى إداري على مساحة 3000 متر مربع، نادي اجتماعي رياضي ترفيهي على مساحة 10000 متر مربع، مسجد على مساحة 1500 متر مربع، بحيرات مائية "لاغونز" بطول 1000 متر, وممر خاص لرياضة المشي والجري بطول 1200 متر.

كما يتميز مجمع بابل السكني بوجود مناطق خضراء التى تمثل 75% من إجمالي المشروع مكونة من مسطحات خضراء وأشجار وعيون مائية ومسارات للحركة لخلق متنفس للسكان ولاسرهم.

مركز مبيعات بابل "Babel Sales Hub" يوفير تجربة تفاعلية ومبتكرة للعملاء

ماكيت البيع المجسم المصغر ثلاثي الأبعاد و ايضا الماكيت الالكترونى المدعوم بالواقع الافتراضي (VR) المبتكرة لمجتمع بابل العمراني.

وباستخدام هذه التقنيات المبتكرة يمكن لمركز المبيعات لشركة بابل للتنمية العمرانية تقديم تجربة استثنائية و تحسين التجربة للعملاء مع محاكاة الواقع الذى سوف يعيشون فيه بعد سنتين, اليوم ، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات بثقة وتحفيزهم للاستثمار في المشاريع العقارية المقدمة.

و بمناسبة افتتاح مركز المبيعات يوم 22/02/2024، ولفترة محدودة فقط، تحتفل بابل للتنمية العمرانية مع عملائها بتخفيض 5% من إجمالي الشقة، مقدم يبدأ من 15% تقسيط يصل حتى 4 سنوات