السجن 5 سنوات يطارد أنشيلوتي

أصبح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مهددا بالسجن بسبب الضرائب في إسبانيا.



وطالب المدعي العام الإسباني وضع كارلو أنشيلوتي في السجن بتهمة الاحتيال الضريبي للخزانة الإسبانية، الذي يقود ريال مدريد منذ صيف عام 2021 في ولايته الثانية.



وكانت الفترة الأولى لأنشيلوتي مع ريال مدريد في عامي 2013 حتى 2015 وتعتبر تلك الفترة التي وضعت الاتهامات ضده حول التهرب الضريبي.



يتهم مكتب المدعي العام، أنشيلوتي بتهمة احتيال ضريبي لمبلغ مليون يورو في عامي 2014 و2015 التي كان يتواجد فيها كميدر فني لفريق ريال مدريد قبل رحيله.



وأضافت التقارير أن أنشيلوتي لم يدفع ضرائب على راتبه مع ريال مدريد في تلك السنوات، واحتال على الخزانة العامة بمبلغ يصل إلى 1.06 مليون يورو، ليطالب المدعي العام بسجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر بعد تجاهله دفع تلك المبالغ لمصلحة الضرائب العامة في إسبانيا.



وواصلت الاتهامات أن أنشيلوتي نقل أرصدته البنكية خارج المملكة وبالتحديد إلى كيانات لا نشاط لها وعليه قام أنشيلوتي بالتعتيم على إجمالي الإيرادات التي يحصل عليها لدفع الضرائب بشكل قانوني.

