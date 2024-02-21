مودريتش يرفض عرضا مغريا بسبب أنشيلوتي

انتهت رحلة مودريتش رفقة صفوف ريال مدريد الاسباني عقب انتهاء عقد صاحب الـ 38 عاما، داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وقدم الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد عرضا الى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط المرينجي.



ووفقا لانباء صحفية أكدت ان كارلو أنشيلوتي عرض على مودريتش منذ شهرين، الانضمام إلى الجهاز الفني في ريال مدريد، في حال انه قرر الاعتزال بنهاية الموسم.

وأشارت الى ان مودريتش قابل تلك العرض بالرفض الفكرة في بداية الأمر، وهذا ليس معناه رفض الفكرة تماما، بل أنه ما يزال يدرس الاقتراح.



وأشارت إلى أن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد هي الاحتمالية صاحبة النسبة الأقل في مستقبل النجم الكرواتي، لكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.