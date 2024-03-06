بعد رفع الفائدة .. سعر اليورو الأوروبي بالبنوك الان

ننشر سعر اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، اليوم الأربعاء 6-3-2024، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 53.67 جنيه للشراء، و53.96 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 53.78 جنيه للشراء، و54.06 للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.67 جنيه للشراء.

53.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

53.61 جنيه للشراء.

53.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.78 جنيه للشراء.

54.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

49.87 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.94 جنيه للشراء.

54.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.72 جنيه للشراء.

54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

52.69 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيه

وأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.