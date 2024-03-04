العراق وتركيا يبحثان ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود بين البلدين

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي سيف الله حاجي مفتي أوغلو، اليوم الاثنين، ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود وتعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في أنقرة، الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي، سيف الله حاجي مفتي أوغلو.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين بغداد وأنقرة وعلى جميع الصعد.

وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضًا ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود وتعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتأكيد على استمرار التعاون الثنائي، لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وجدد الأعرجي، بحسب البيان، تأكيد الحكومة العراقية على عدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أي من الدول، لاسيما دول الجوار، مشيرًا إلى أن "العلاقات العراقية التركية لها عمقها التأريخي، وأن العراق يسعى لتطويرها إلى مديات أبعد، وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين".