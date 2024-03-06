وزير السياحة يتلقي ١٠٠ من ممثلي وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي ببورصة برلين السياحية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية، وذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وقد حضر المؤتمر عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سنوى في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25%- 30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مستعرضاً أبرز محاورها والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة.

كما استعرض ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وتحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

كما تطرق الوزير للحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر والتواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في المجال الفندقي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وتطرق الوزير للحديث أيضاً عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها لاسيما في ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وعن المتحف المصري الكبير أشار الوزير إلى أن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجاري ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

وعن مشروع رأس الحكمة وتأثيره على القطاع السياحي في مصر، أوضح السيد الوزير أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للسياحة وقطاع الإسكان أيضا، وسيساهم في إضافة مقصد سياحي جديد يجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

كما تحدث خلال المؤتمر عمرو القاضي عن المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما تلك التي تجذب السائحين الألمان، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

كما قام بعرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة والتي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم لمصر والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.

هذا بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية كما قام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، كما استقبل السيد عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري.

وقد حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.



1000101805

1000101802

1000101799

1000101796

1000101808