الكويت وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره التونسي نبيل عمار العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 في مقر الأمانة العامة بالقاهرة .

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء أنه تم مناقشة أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ، والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.