الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الكويت وتونس
الكويت وتونس

 

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره التونسي نبيل عمار العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 في مقر الأمانة العامة بالقاهرة .

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تونس والجزائر يثمنان نجاح القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

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تونس والأردن تؤكدان أهمية تطوير التعاون في قطاعي الطاقات المتجددة والمناجم

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم  الأربعاء  أنه تم مناقشة أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ، والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

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