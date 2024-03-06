المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: لدينا أهداف مشتركة مع اليابان لتعزيز التقدم السياسي والأمني بليبيا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أن لدى الولايات المتحدة واليابان أهداف مشتركة في ليبيا تتمثل في تعزيز التقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية .

وأعرب نورلاند - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء عن تمنياته بالتوفيق للسفير الياباني الجديد لدى ليبيا " شيمورا إيزورو" في مهمته ، قائلا " نتطلع إلى العمل الوثيق و المشترك .".

وفي بداية شهر فبراير الماضي استقبلت العاصمة الليبية طرابلس السفير الياباني الجديد " شيمورا إيزورو"، وهو أول سفير فوق العادة ومفوض لليابان إلى ليبيا بعد غياب دام عشر سنوات منذ عام 2014.