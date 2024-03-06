الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: لدينا أهداف مشتركة مع اليابان لتعزيز التقدم السياسي والأمني بليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أن لدى الولايات المتحدة واليابان أهداف مشتركة في ليبيا تتمثل في تعزيز التقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية .

txt

معهد تدريب الموانئ يوقع إتفاقيتين تعاون مع مصلحة الموانئ بدولة ليبيا

txt

الأمم المتحدة تؤكد مجدداً التزامها القوي بدعم عملية سياسية شاملة في ليبيا

وأعرب نورلاند - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء  عن تمنياته بالتوفيق للسفير الياباني الجديد لدى ليبيا " شيمورا إيزورو" في مهمته ، قائلا " نتطلع إلى العمل الوثيق و المشترك .". 

وفي بداية شهر فبراير الماضي استقبلت العاصمة الليبية طرابلس السفير الياباني الجديد " شيمورا إيزورو"، وهو أول سفير فوق العادة ومفوض لليابان إلى ليبيا بعد غياب دام عشر سنوات منذ عام 2014.

 

مواد متعلقة

اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا

ليبيا ترحل 95 مهاجرًا إلى مصر وباكستان

جهود الاتحاد الأوروبي في ليبيا تواجه تحديات صعبة بعد لقاء أورلاندو

ترحيل 35 مصريا من ليبيا لهذا السبب
الجريدة الورقية