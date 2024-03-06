الرئيس الإندونيسي يؤكد تضامن بلاده مع فلسطين خلال قمة آسيان-أستراليا

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مجددا تضامن إندونيسيا مع فلسطين ودعا إلى إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال القمة الخاصة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وأستراليا في مدينة ملبورن الأسترالية.

صرحت بذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي - في بيان صحفي اليوم الأربعاء موضحة أن "الرئيس أكد أهمية وقف إطلاق النار ودعا إلى مواصلة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين أونروا"، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وقالت مارسودي إنه خلال الجلسة الثانية للقمة، والتي عقدت تحت عنوان: "رؤيتنا للمنطقة ومعالجة التحديات المشتركة"، أكد ويدودو أيضا أهمية استمرار الآسيان وأستراليا في احترام القانون الدولي.

وأضافت مارسودي - في إشارة إلى بيان جوكوي - "يجب تنفيذ النظام القائم على القواعد دون معايير مزدوجة، ولا ينبغي أن تكون أي دولة فوق القانون".

وفيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، شجع ويدودو رابطة آسيان وأستراليا على مواصلة تعزيز روح ونموذج التعاون لمنع تراجع الثقة ، وعقدت القمة الخاصة بين الآسيان وأستراليا للاحتفال بمرور 50 عاما على الشراكة بين الجانبين.