الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان الحرب على غزة وإيصال المساعدات

بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، مع المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس، الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب على غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وأكد السفير القطارنة، خلال الاجتماع الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ومسؤولين من الاتحاد، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية التي تتنافى وجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وتناول الاجتماع، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ،سبل تكثيف الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بمختلف الطرق والوسائل.