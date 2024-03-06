موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. عقب صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديد 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، يرغب أصحب المعاشات في معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ويتم صرف المعاش بداية كل شهر كالمعتاد، وهو ما يعني بداية من 1 إلى 6 ابريل 2024، أي قبل عيد الفطر المبارك، مع الأخذ في العتبار أنه لم يعلن رسميا عن الموعد المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات شهر أبريل

ويمكن صرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ البريد المصرى، وفروع البنوك، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.، والبنوك التجارية.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أبريل

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

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