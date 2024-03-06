الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. عقب صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديد 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، يرغب أصحب المعاشات في معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.

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 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ويتم صرف المعاش بداية كل شهر كالمعتاد، وهو ما يعني بداية من 1 إلى 6 ابريل 2024، أي قبل عيد الفطر المبارك،  مع الأخذ في العتبار أنه لم يعلن رسميا عن الموعد المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

 صرف معاشات شهر أبريل 

ويمكن صرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ البريد المصرى، وفروع البنوك، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.، والبنوك التجارية.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أبريل

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

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