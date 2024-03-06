الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تؤكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية

أمريكا
أمريكا

 

أكدت الولايات المتحدة ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عن طريق فتح المزيد من المعابر.

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جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس في واشنطن العاصمة.

وشدد بلينكن على الحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح، نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

كما أكد أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وشدد بلينكن على أهمية التوصل إلى اتفاق لتحقيق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار ويسمح بدخول مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة. 

وأكد أنه حتى مع استمرار المحادثات للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية.

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