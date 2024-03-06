نوير يحقق رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

واصل مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني الحفاظ على شباكه في مباراة لاتسيو الإيطالي والتي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأنتصر بايرن ميونخ على لاتسيو بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال، رغم تلقيه الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف.



أكدت شبكة أوبتا أن الحارس نوير حافظ على نظافة شباكه للمرة الـ57 من أصل 136 مباراة خاضها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وواصلت أن الحارس الألماني استطاع معادلة رقم الأسطورة كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق الذي وصل إلى 177 مباراة وحافظ فيهم على نظافة شباكه في 57 مرة.



ويأتي خلفهم الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق، في المركز الثالث كأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه ب 52 مباراة.

