الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار بالبنك الأهلي ليسجل 46 جنيها للشراء و46.10 جنيه للبيع

الدولار
الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الصرف اليوم ليسجل 46.00 جنيها للشراء، و46.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار ليسجل 45.25 جنيه للشراء، و45.35 جنيه للبيع .

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الدولار بـ 45 جنيها في السوق الرسمي

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عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 45 جنيهًا في البنوك

وفي البنوك الخاصة، وصل سعر الدولار في أكبر بنك قطاع خاص "البنك التجاري الدولي" ليسجل 46.35 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع .

وكان سعر صرف الدولار في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري قد سجل 30.95 جنيه للشراء، و31.05 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في الاجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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