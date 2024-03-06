ارتفاع سعر الدولار بالبنك الأهلي ليسجل 46 جنيها للشراء و46.10 جنيه للبيع

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الصرف اليوم ليسجل 46.00 جنيها للشراء، و46.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار ليسجل 45.25 جنيه للشراء، و45.35 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، وصل سعر الدولار في أكبر بنك قطاع خاص "البنك التجاري الدولي" ليسجل 46.35 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع .

وكان سعر صرف الدولار في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري قد سجل 30.95 جنيه للشراء، و31.05 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في الاجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.