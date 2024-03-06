الدولار بـ 45 جنيها في السوق الرسمي

قفز سعر الدولار في السوق الرسمي ليصل إلي 45 جنيه، وأظهرت شاشات العملة في البنوك المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري ليصل في السوق الرسمي إلي 45 جنيها بدلا من 31 جنيها صباح اليوم

وقالت مصدر بالبنك المركزي المصري قام بتعويم الجنيه المصري ورفع سعره اليوم من 31 جنيها إلي 45 جنيها وسط توقعات بتدخل البنك المركزي المصري لعدم المضاربة على الدولار خلال الفترة القادمة

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى ٣٠٪؜ السنة الاولى و ٢٥٪؜ للسنة الثانية و ٢٠٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪؜ للسنة الاولى و ٢٢٪؜ للسنة الثانية و ١٨٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪؜ تصرف بنهاية المدة و ٢٣.٥٪؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪؜ بدورية صرف العائد يوميا