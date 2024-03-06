المرأة المصرية "أيقونة النجاح وشريكة في نجاح المجتمع" ندوة بإعلام الغردقة

عقد مجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة اليوم بجامعة جنوب الوادى بالغردقة ندوة تحت عنوان ” المرأة المصرية ايقونة النجاح وشريكة في نجاح المجتمع ” والتي حاضرت فيها سامية حسن المقرر المناوب بالمجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر والتي بدأت حديثها عن ان المرأة كانت منذ فجر التاريخ لها الدور الحيوي والمحوري في التنمية وكذلك الحكم حيث كانت الملكة الفرعونية حتشبسوت.

وتناولت حسن الدور الذى يقدمه فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر والخدمات التى يقدمها بكافة المدن .



كما تناولت الدكتورة مها محسن عضو الفريق الإعلامى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر المبادرات الرئاسية التى أطلقتها وزارة الصحة للحفاظ علي صحة المرأة منذ الصغر والتركيز على التغذية السليمة وكذلك الكشف المبكر عن الامراض وحمايتها وعمل القوافل الطبية في كل التخصصات.

حضر الندوة العشرات من طلاب كليات جامعة جنوب الوادى فرع الغردقة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى مقدمتهم الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور حجاج محمد وكيل كلية الألسن والدكتور محمد عطيه الرزيقى أستاذ بكلية الألسن بالغردقة والإعلامى صلاح عبيد من مجمع اعلام الغردقة.

حيث أطلق قطاع الإعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات حملة خلال شهر مارس بعنوان المرأة المصرية أيقونة عبر التاريخ بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الام .