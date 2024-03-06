المقاولون يهزم أصحاب الجياد في بطولة الجمهورية اليد

فاز فريق نادي المقاولون العرب مواليد 2011 بنات على فريق نادي أصحاب الجياد بنتيجة 21/25 في نهائيات بطولة الجمهورية لكرة اليد على ملاعب نادي المقاولون.



تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لليد:



يدرب الفريق كابتن/ عمرو زكريا

إدارية كابتن/ نعمه جمعه

ومدير فني كابتن عادل محمود.



في سياق متصل، فاز فريق الدرجة الأولى أنسات المقاولون على نادي دلفي بنتيجة ٣ / ٠ وذلك في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.

يتكون الجهاز من:-

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ محمد شوقي.

مدرب مساعد / كابتن محمد عادل.

محلل تقني كابتن/ مصطفي محمد.

مدرب أحمال كابتن/ محمد صبري.

أخصائية علاج طبيعى د/ ندي محمد.

