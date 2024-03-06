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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم أصحاب الجياد في بطولة الجمهورية اليد

يد المقاولون مواليد
يد المقاولون مواليد 2011 بنات

فاز فريق نادي المقاولون العرب مواليد 2011 بنات على فريق نادي أصحاب الجياد بنتيجة 21/25 في نهائيات بطولة الجمهورية لكرة اليد على ملاعب نادي المقاولون.

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المقاولون العرب يواصل التألق في بطولة الجمهورية


تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لليد:


يدرب الفريق كابتن/ عمرو زكريا 
إدارية كابتن/ نعمه جمعه 
ومدير فني كابتن عادل محمود.

في سياق متصل، فاز فريق الدرجة الأولى أنسات المقاولون على نادي دلفي بنتيجة  ٣ / ٠  وذلك في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.
يتكون الجهاز من:-
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده 
مدرب الفريق كابتن/ محمد شوقي. 
مدرب مساعد / كابتن محمد عادل. 
محلل تقني كابتن/ مصطفي محمد.
مدرب أحمال كابتن/ محمد صبري. 
أخصائية علاج طبيعى د/ ندي محمد.
 

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