المقاولون يهزم أصحاب الجياد في بطولة الجمهورية اليد
فاز فريق نادي المقاولون العرب مواليد 2011 بنات على فريق نادي أصحاب الجياد بنتيجة 21/25 في نهائيات بطولة الجمهورية لكرة اليد على ملاعب نادي المقاولون.
تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لليد:
يدرب الفريق كابتن/ عمرو زكريا
إدارية كابتن/ نعمه جمعه
ومدير فني كابتن عادل محمود.
في سياق متصل، فاز فريق الدرجة الأولى أنسات المقاولون على نادي دلفي بنتيجة ٣ / ٠ وذلك في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.
يتكون الجهاز من:-
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق كابتن/ محمد شوقي.
مدرب مساعد / كابتن محمد عادل.
محلل تقني كابتن/ مصطفي محمد.
مدرب أحمال كابتن/ محمد صبري.
أخصائية علاج طبيعى د/ ندي محمد.