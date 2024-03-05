المقاولون العرب يواصل التألق في بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2003 للمرة الثانية على التوالي على فريق نادي بتروجيت في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون 2003:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب و الكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.